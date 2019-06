ROSSATO (LEGA) * INFORMAZIONE INDIPENDENTE: « SARÀ UN ARGOMENTO CHE AFFRONTERÒ PER IL BENE DEI TRENTINI E AL DI FUORI DI LOGICHE PARTITICHE »

Rossato: “difesa e supporto di informazione indipendente sarà argomento che affronterò per il bene dei trentini”.

Spero che quanto successo la settimana scorsa possa far riflettere i giornalisti che in questi mesi hanno attaccato la sottoscritta e la mia famiglia con la complicità di alcuni esponenti politici che, pur di apparire, sono andati contro i normali schemi previsti per una società civile e hanno attaccato me e la Lega basandosi su interpretazioni liberamente imposte come verità assolute.

Se sto già svolgendo attività a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, il mio impegno sarà a favore anche dell’informazione indipendente e al di fuori di logiche partitiche.

Ritengo che garantire un’informazione onesta e libera sia una missione fondamentale per garantire un sano sistema democratico.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino KATIA ROSSATO