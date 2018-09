RAI 5 * ‘ COMICAMENTE DIVAGANTE – IL MAESTRO SENZA REGOLE ‘: TERESA MANNINO INCONTRA ANDREA CAMILLERI

Il 6 settembre Andrea Camilleri ha compiuto 93 anni: Rai Cultura festeggia lo scrittore con il documentario “Il maestro senza regole” in onda sabato 22 settembre alle 21.15 su Rai5. Il filmato, attraverso un’intervista all’attrice comica Teresa Mannino, racconta il maestro a tutto tondo: il letterato, il regista, il funzionario Rai, il marito, il padre, l’amico, il collega.

Lo scrittore narra il rapporto con la sua Sicilia, la sua casa, il suo privato. I mille volti di un uomo che il grande pubblico ha conosciuto tardi, grazie al Commissario Montalbano, ma che ha molte vite da raccontare. Oltre all’interazione tra i due protagonisti – che porta ad improvvisazioni brillanti – l’attrice siciliana incontra Luca Zingaretti, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Emma Dante, ex allievi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Andrea Camilleri e ancora Pif, Antonio Manzini e molti altri.

Il documentario è il primo di tre appuntamenti in prima serata che Rai Cultura dedica al teatro comico di Teresa Mannino. Prossimi appuntamenti saranno lo spettacolo “Sono nata il ventitré”, in onda sabato 29 settembre, e “Terrybilmente divagante” in onda sabato 6 ottobre.