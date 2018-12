PAT * L’ABBRACCIO DI TRENTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI: FUGATTI, ” GRAZIE ANCHE A VOI IL TRENTINO HA DIMOSTRATO DI SAPER REAGIRE E RIMETTERSI IN PIEDI “

L’abbraccio di Trento ai Vigili del Fuoco Volontari. Il presidente Fugatti:” Grazie anche a voi il Trentino ha dimostrato di saper reagire e rimettersi in piedi”.

È stato particolarmente caloroso l’abbraccio che la città di Trento ha dedicato oggi ai suoi Vigili del Fuoco Volontari. La tradizionale sfilata dei tredici corpi si è aperta ai familiari e a tutti i cittadini. A questa ha fatto seguito un “girotondo” con i Vigili del fuoco lungo le vie del centro storico. Il tema scelto quest’anno faceva riferimento all’impegno dei volontari e alle loro famiglie. Per sottolineare questo aspetto, in una piazza Duomo già allestita per le festività e particolarmente suggestiva, sono stati consegnati degli omaggi alle mogli dei Comandanti dei Corpi di Trento in rappresentanza delle mogli, compagne e delle famiglie di tutti i Vigili del Fuoco. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che li ha ringraziati per il loro contributo, sia in occasione della calamità di fine ottobre che nel contrastare l’incendio che si è sviluppato la scorsa notte in città.

“Vi voglio ringraziare – ha detto il governatore Fugatti – sia per il vostro intervento questa notte che per quanto avete fatto in occasione della calamità che ha colpito il Trentino alla fine del mese di ottobre. Anche grazie a voi si è vista la forza del Trentino, la sua solidarietà, lo spirito di servizio e il senso civico che anima la comunità, la capacità di rispondere agli eventi con unità. Tutto questo ci ha permesso di dimostrare che il Trentino è in grado di reagire e rialzarsi. Un grazie particolare lo voglio dire alle vostre famiglie, che avete lasciato per intervenire, senza sapere durata e rischi della missione a cui andavate incontro. I vostri cari sono la vostra forza”.

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta ha ringraziato i Vigili del Fuoco anche per i piccoli e grandi interventi di tutti i giorni, per la loro presenza quotidiana.

Giacomo De Sero, Ispettore distrettuale di Trento, ha ringraziato i colleghi della Valle di Cembra che sono intervenuti a Trento per contribuire a domare l’incendio. Si è augurato inoltre che si conservi la memoria di quanto è accaduto nei giorni del maltempo e in particolare della vicinanza con la popolazione che si è vissuta in quei giorni.