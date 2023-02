ZANELLA (FUTURA) * EX DISCARICA SARDAGNA: « SMARINO CIRCONVALLAZIONE TRENTO, È SOSTENIBILE L’IMPATTO DELL’EVENTUALE TRASPORTO? »

SMARINO DELLA CIRCONVALLAZIONE NELLA EX DISCARICA DI SARDAGNA? È SOSTENIBILE L’IMPATTO DELL’EVENTUALE TRASPORTO?

Premesso che:

con delibera n. 2295 del 30 dicembre 2020 la Giunta ha adottato in via definitiva il Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio per la gestione dei rifiuti speciali, nel quale si prevede che la discarica di Sardagna non venga più riproposta nella pianificazione, perché sito non idoneo alla realizzazione di una discarica, collocato in una un’area con penalità elevate (principalmente per presenza di fenomeni franosi e perché quasi metà dell’area ricade in una fascia di 300 m da un’area agricola di pregio);

nelle conclusioni sulla discarica di Sardagna, che andrà chiusa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, nel Piano si ritiene “necessario prevedere un contenimento geotecnico del sito, eventualmente accompagnato dal mantenimento del sistema teleferico di trasporto del materiale per non andare ad incidere nel centro abitato”;

sull’adozione preliminare del Piano stralcio, avvenuta in data 30 ottobre 2020, è stato espresso parere favorevole allo stralcio della discarica di Sardagna dal Comune di Trento con delibera n. 149 del 10 dicembre 2020;

con tale delibera il Comune di Trento, oltre a chiedere di “subordinare la scelta relativa alle modalità di trasporto del materiale [per la chiusura della discarica] a una previa intesa con l’Amministrazione comunale” sollecita la Provincia a valutare “ in alternativa al risanamento geotecnico mediante riporto di ulteriore materiale, il proseguimento del monitoraggio del movimento franoso, mediante la strumentazione inclinometrica già presente nel sito, o mediante altra idonea strumentazione, al fine di monitorare i movimenti in corso per verificare se a seguito della sistemazione dello strato superficiale di copertura finale con semina a prato, la successiva colonizzazione dell’area da parte di specie arbustive o ad alto fusto possa essere lasciata all’evoluzione naturale”;