mediaset – canale 5 * ‘ Domenica Live ‘: oggi in studio Al Bano, Alex Belli, Ayanna Williams la texana entrata nel Guinness dei primati come donna dalle unghie più lunghe del mondo

Nuovo appuntamento con “Domenica Live”. Il contenitore condotto da Barbara d’Urso è in onda domenica 4 novembre, dalle ore 14, su Canale 5.

Anche in questa puntata, tanti ospiti in studio e grandi interviste.

In particolare, grande attesa per l’arrivo di Al Bano: dopo aver accolto, nelle scorse settimane, Loredana Lecciso e la giovanissima figlia Jasmine Carrisi, stavolta sarà proprio l’ugola di Cellino San Marco a raccontarsi ai microfoni di Barbara d’Urso.

Inoltre, dopo l’eliminazione dal “Grande Fratello Vip”, finalmente Daniela Del Secco potrà dare la propria versione dei fatti e, a “Domenica Live”, risponderà alla domanda più importante: è o non è una vera Marchesa?

E ancora: l’attore Alex Belli sarà in studio per replicare alle accuse della sua ex fidanzata Mila Suarez, che proprio sette giorni fa, nel salotto domenicale di Canale 5, aveva raccontato di essere stata cacciata di casa dall’uomo dopo un periodo pieno di forti litigi.

Quindi, tra gli altri ospiti, arriverà a “Domenica Live” anche Ayanna Williams, la texana entrata nel Guinness dei primati come donna dalle unghie più lunghe del mondo: non tagliandole da più di 20 anni, ora hanno una lunghezza complessiva superiore ai 5 metri.