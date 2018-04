FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO E CONSORZI * TUTTI #FUORI: SARÀ LA CARICA DI IRENE GRANDI AD APRIRE L’OTTAVA EDIZIONE A PERGINE IL 26 E 27 MAGGIO

l palco di Tutti #Fuori, al Parco Tre Castagni di Pergine, avrà quest’anno un’ospite d’eccezione: si tratta di Irene Grandi, cantautrice protagonista della scena musicale femminile italiana da lunghi anni, con un repertorio vastissimo, composto di grandi hits che negli anni l’artista toscana ha vestito di mille colori: pop, rock, blues, jazz.

Con il suo nuovo progetto Irene si presenta al suo pubblico in una versione più calda, intensa, rileggendo i suoi classici più amati insieme ai musicisti con i quali ha più spesso collaborato negli ultimi anni: Saverio Lanza alle chitarre e pianoforte, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria. Il concerto sarà aperto da Caterina Cropelli.

Le Pro Loco trentine si apprestano quindi ad accogliere nella loro festa un’ospite di fama internazionale: “Siamo felici ed emozionati di questa presenza a Tutti #fuori, che segna un importante salto di qualità per il nostro evento” commenta il presidente della Federazione trentina Pro Loco e loco Consorzi, Enrico Faes, a margine dell’annuncio “Crediamo molto in questo appuntamento, che rappresenta un momento di azione corale per il volontariato delle Pro Loco ed un’occasione per mostrare quanto sia importante e capillare l’apporto delle Pro Loco nell’animazione del nostro territorio.

Siamo certi che la presenza di un’artista amatissima dal grande pubblico come Irene Grandi riuscirà perfettamente a trasmettere l’energia del nostro mondo.”

L’appuntamento con Irene Grandi sarà per sabato sera, 26 maggio, al Parco Tre Castagni di Pergine. L’ingresso al concerto è compreso nel biglietto d’entrata dell’evento (€ 2,00). E’ possibile riservare il posto nell’area fronte palco prenotando il biglietto via mail (comunicazione@unplitrentino.it) entro il 22 maggio.