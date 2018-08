GHEZZI (FACEBOOK) * ALLEANZA DEMOCRATICA CIVICA AUTONOMISTA POPOLARE: ” IL 29 AGOSTO ALLE 18.00 INCONTRO CON PAOLO, IN UNA LOCATION CHE VERRÀ DEFINITA A BREVE “

**INCONTRO CON PAOLO GHEZZI**

Carissimi/e, noi r-esistenti / autoconvocati (come ci ha definito la stampa), dopo il nostro incontro alla Bookique Trento e la decisione di portare avanti la candidatura di Paolo Ghezzi al tavolo del Csa, abbiamo cercato di adempiere a questo mandato assieme a Verdi, Mdp, Primavera Trentina, Insieme Trento, tenendo aperto costantemente il dialogo con chi dentro Pd e UpT era per la discontinuità.

Ora, dopo più di un mese che ci ha visto in tanti incontri con Paolo Ghezzi essere umano, in tanti tavoli della coalizione e a raccogliere oltre mille firme a sostegno della sua candidatura, sembra che sia possibile trovare una convergenza larga sul nome di Paolo Ghezzi. Continuiamo a sostenerlo!



Indipendentemente da cosa si deciderà a breve nel nuovo tavolo per questa rinnovata Alleanza democratica civica autonomista popolare, due sono gli appuntamenti che ci vedranno tutti e tutte coinvolti/e:.



1. Consultazione online su alcuni temi chiave rispetto alla candidatura di Paolo Ghezzi e l’eventuale lista a sostegno (work in progress)

2. Un incontro aperto per conoscere Paolo e per confrontarsi con lui sul futuro del nostro Trentino che si terrà mercoledì 29 agosto alle 18 in una location che definiremo a breve.