EDOARDO RASPELLI * GIORNATA MONDIALE DEL LATTE: LA PRESENTAZIONE A PANDINO (CREMONA) SABATO 26 MAGGIO

Si terrà sabato 26 maggio alle 11.30 nel Castello Visconteo di Pandino (via Castello 15) la conferenza stampa dedicata all’iniziativa organizzata da Copagri in collaborazione con la Scuola Casearia (Istituto Superiore Stanga) per celebrare la Giornata Mondiale del Latte (istituita dalla Fao il 1 giugno del 2001 ) e con il Patrocinio del Comune di Pandino.

Alla presentazione parteciperanno Maria Luise Polig, sindaco di Pandino, Roberto Cavaliere, presidente Copagri Lombardia, Andrea Alquati, direttore della Scuola Casearia, Emanuele Corradi, Presidente Provinciale Copagri Cremona ed Edoardo Raspelli.

L’incontro sarà l’occasione per anticipare il programma dei laboratori e delle degustazioni proposte per l’evento dal titolo “Alla scoperta di un bene prezioso” e per approfondire le motivazioni che, da sempre, spingono Copagri a promuovere questo alimento così importante per la sopravvivenza di milioni di persone nel mondo sia per i suoi valori nutritivi sia per il suo ruolo economico, sociale e solidale.