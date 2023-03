CGIL CISL UIL – TRENTINO * DOLOMITI PRIDE: « SINDACATO IN CAMPO CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, ADERIAMO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 3/6 »

15.17 - giovedì 23 marzo 2023

Dolomiti Pride. “Sindacato in campo contro ogni forma di discriminazione”. Cgil Cisl Uil aderiscono alla manifestazione del 3 giugno Cgil, Cisl e Uil del Trentino aderiscono al Dolomiti Pride 2023 ed sono a fianco degli organizzatori e di tutta la società civile impegnata a combattere ogni forma di discriminazione. “Le nostre organizzazioni sono accanto a chi si batte per l’affermazione dei diritti di tutti, dell’uguaglianza, delle pari opportunità, senza discriminazione sessuale, di genere, di razza – dicono i segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti -. Nella società e in tutti i luoghi di lavoro.

Riteniamo sia giusto porre l’accento in questa edizione anche sui diritti negati dei più piccoli, delle bambine e dei bambini, figli delle Famiglie Arcobaleno che il Governo ha deciso ingiustamente di discriminare. Una scelta intollerabile, così come sono intollerabili tutte le prese di posizione che puntano a non riconoscere uguali diritti a tutti o peggio ad arretrare sui diritti. Il nostro Paese vive una fase difficilissima su questo tema e il rischio di tornare indietro è più che concreto. Il Trentino non è insensibile purtroppo a questo vento regressivo come dimostra anche la recente proposta di legge sulla libertà educativa, che di libertà ha decisamente poco. Per questa ragione è importante esserci e manifestare. Ed è importante portare avanti un impegno costante e quotidiano per la cultura del rispetto”.

