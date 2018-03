DEGASPERI (VIDEO FB) * ASSUNZIONE MEDICI PER I PUNTI NASCITA: APPROVATA LA NOSTRA MOZIONE, IL NOSTRO SISTEMA SANITARIO È IN SOFFERENZA

Assunzione medici per i punti nascita: approvata nostra mozione

ASSUNZIONE MEDICI PER I PUNTI NASCITA: APPROVATA LA NOSTRA MOZIONE!Il nostro sistema sanitario è in sofferenza. Uno dei punti chiave è la difficoltà a reperire i #medici. Ne consegue che in molti reparti non operano dipendenti dell'#AziendaSanitaria inquadrati all'interno dell'unità operativa ma liberi professionisti retribuiti a gettone, spesso pensionati. Ciò determina inevitabilmente una differenza nell'assistenza offerta al #paziente.Per superare la situazione, che mette in difficoltà soprattutto gli ospedali di valle, abbiamo ottenuto che la Provincia si attivi e incrementi l'impegno per procedere celermente ai concorsi e alle assunzioni (https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_884169.pdf?zid=17209d0d-2b9e-4224-9ae0-c1a32f5539e5).La difficoltà a reperire medici dipende dalla folle limitazione degli accessi alle facoltà di medicina. Il #numerochiuso è completamente slegato dai bisogni del sistema sanitario e risponde solo a esigenze di natura economica.Una politica autolesionista e paradossale: gli #studenti italiani saranno discriminati per censo (chi ne ha la possibilità studierà medicina all'estero), ci troveremo costretti ad importare medici e saranno talmente rari che li si dovrà ricoprire d'oro per convincerli a lavorare nelle strutture periferiche.Con una proposta di voto (https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_854760.pdf?zid=17209d0d-2b9e-4224-9ae0-c1a32f5539e5) chiederemo che il Consiglio prenda posizione per modificare questa politica demenziale.

Pubblicato da Filippo Degasperi su lunedì 26 febbraio 2018