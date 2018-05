CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-AA SÜDTIROL * ” ROSA D’AMELIO: LA NUOVA COORDINATRICE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME “

La Presidente Rosa D’Amelio, Campania, è la nuova Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

Subentra a Franco Iacop, ex Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. La Conferenza, un organo di raccordo tra le diverse realtà istituzionali italiane e con il Governo, si è divisa su due diversi candidati. Per questo motivo il Vicepresidente Ossanna, il Presidente Dorigatti e il Presidente Bizzo nonché il presidente della Valle D’Aosta, Joël Farcoz, non hanno partecipano al voto

“Desidero augurare alla nuova coordinatrice di poter svolgere al meglio il proprio lavoro, in in questa fase delicata in cui occorre un lavoro di forte dialogo con il Governo per difendere e sviluppare le autonomie regionali. La scelta di non partecipare al voto – ha spiegato il Vicepresidente Lorenzo Ossanna – non è sulla persona, ma sul metodo.

Come rappresentanti del Trentino-Alto Adige/Südtirol, ci siamo trovati concordi e abbiamo deciso di non partecipare al voto, perché la nomina non rispetta il criterio di alternanza politica fino ad oggi portato avanti nella Conferenza e il ricorso al voto con scrutinio segreto è frutto di una logica non condivisa di tipo politico e territoriale, che non appartiene al metodo di lavoro fino ad oggi utilizzato nella Conferenza stessa, un organo fondamentale di raccordo istituzionale, nel quale non dovrebbero prevalere ragionamenti di tipo partitico.

Sono certo che la Presidente D’Amelio saprà difendere al meglio gli interessi di tutte le Regioni, ma avremmo votato convintamente per un candidato, se ci fosse stata una condivisione da parte di tutti i Presidenti presenti”.

La votazione, al terzo scrutinio, ha visto la Presidente D’Amelio, nominata con 10 voti, contro i 3 del Presidente del Veneto, Roberto Ciambetti, nominato Vicepresidente, insieme al Presidente delle Marche, Antonio Mastrovincenzo.