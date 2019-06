COMUNE DI TRENTO * ORTI COMUNALI IN VIA MONTELLO: « DOMANDE FINO AL 25 GIUGNO »

Orti comunali in via Montello: domande fino al 25 giugno. Sono finiti i lavori di sistemazione degli orti comunali di via Montello, che verranno affidati in concessione all’associazione individuata di concerto con la Circoscrizione Oltrefersina.

L’associazione provvederà poi a gestire la procedura di assegnazione dei dodici lotti di coltivazione ai richiedenti, che dovranno preventivamente iscriversi all’associazione stessa, nel rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta comunale (deliberazione n. 87 del 14 maggio 2018), garantendo l’equità e la trasparenza nella scelta dei beneficiari e la corretta gestione degli orti.

Possono presentare richiesta di assegnazione di un lotto di coltivazione i residenti nel Comune di Trento. L’assegnazione avverrà in via prioritaria ai residenti nella Circoscrizione Oltrefersina.

L’orto assegnato dovrà essere destinato esclusivamente alla coltivazione di verdura e di piccoli frutti per consumo personale e del proprio nucleo familiare.

Chi fosse interessato può segnalare il suo interesse entro martedì 25 giugno, recandosi negli uffici circoscrizionali di via Clarina, 2/1 nell’orario di apertura al pubblico (lunedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12, martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16), scrivendo a circoscrizione.oltrefersina@comune.trento.it o telefonando allo 0461/889870.