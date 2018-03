COLDIRETTI * ELEZIONI: DOMANI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO INCONTRO CON ROSSELLA MURONI, COORDINATRICE DI LIBERI E UGUALI

In vista delle prossime elezioni, mercoledì 28 febbraio alle ore 10,00 presso l’Hotel Ergife in via Aurelia 619 a Roma, il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo incontra Rossella Muroni, coordinatrice nazionale della campagna elettorale di Liberi e Uguali per presentare e discutere il manifesto politico della Coldiretti sulle proposte per l’Italia che uscirà dalle urne. Al confronto parteciperà tutta la dirigenza nazionale e territoriale.

L’appuntamento si svolge nell’ambito del programma di incontri della Coldiretti con i rappresentanti dei diversi schieramenti per la presentazione e la discussione delle proposte per lo sviluppo del Paese nei primi 100 giorni di governo.