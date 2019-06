CNA TRENTINO ALTO ADIGE * NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI: « MOLTISSIME IMPRESE STANNO INCONTRANDO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ, STOP ALLE SANZIONI »

Trasmissione telematica corrispettivi, stop alle sanzioni. Tante imprese in difficoltà per adeguarsi entro l’1 luglio con i nuovi registratori telematici. CNA Trentino Alto Adige chiede più tempo per mettersi in regola e una deroga alle multe.

A pochi giorni dal debutto dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi – che avverrà il prossimo 1° luglio – moltissime imprese stanno incontrando notevoli difficoltà sia nell’installazione dei nuovi registratori telematici sia nell’adeguare l’attuale misuratore fiscale. Inoltre sono necessari interventi alla disciplina dei registratori telematici per soddisfare pienamente le necessità di emissione del nuovo documento commerciale in sostituzione della ricevuta fiscale. Lo rileva la CNA Trentino Alto Adige, facendo proprie le preoccupazioni e le proposte di Rete Imprese Italia.

“Commercianti, artigiani e piccoli imprenditori in genere – afferma Claudio Corrarati, presidente di CNA regionale – non possono essere sanzionati a causa di oggettivi problemi del mercato nel soddisfare, nei tempi dovuti, tutte le richieste. Chiediamo un intervento urgente affinché tutte le imprese che hanno effettuato l’ordine di acquisto del nuovo registratore telematico o richiesto l’adeguamento del misuratore fiscale entro la data del 30 giugno, ma entro la medesima data non sia stata possibile la messa in uso dei nuovi apparecchi, possano continuare a certificare i corrispettivi emettendo scontrini e ricevute fiscali senza incorrere in sanzioni, fino al decorso di 10 giorni dal momento in cui avranno a disposizione i nuovi dispositivi per trasmettere telematicamente i corrispettivi”.

“Inoltre – conclude Corrarati – per chi effettua lavori presso il proprio cliente, è importante che l’Agenzia delle Entrate, già nelle prossime ore, renda operativa la procedura web per la registrazione dei corrispettivi nel portale Fatture&corrispettivi”.