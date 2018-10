CANALE 5 – L’INTERVISTA * DOMANI FACCIA A FACCIA ESCLUSIVO TRA L’EX PREMIER MATTEO RENZI E MAURIZIO COSTANZO (STRALCI CONVERSAZIONE)

È l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi l’ospite di questo terzo immancabile appuntamento de “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, in onda domani in seconda serata su Canale 5.

Un incontro tra il grande giornalista e il Senatore fiorentino scandito da immagini evocative che raccontano un Matteo Renzi inedito.

In anteprima anche alcune immagini del documentario “Firenze secondo me” girato da Matteo Renzi nella sua città.

Il talk è ideato e condotto da Maurizio Costanzo.

*

STRALCI MAURIZIO COSTANZO- MATTEO RENZI

Costanzo: “Ti piace piacere, vero?”

Renzi: “Lo dicono tutti ma non è che sia così vero anzi… io prima ero accusato di essere il piacione poi di esser quello che sta più antipatico… preferisco stare antipatico e tenere i conti in ordine che fare il piacione come fanno quelli che ora stanno al governo e mandare a rischio l’economia del Paese”.

Costanzo: “Stai dicendo che i piacioni sono Di Maio e Salvini?”

Renzi: “Sto dicendo che “piacione” è una caratteristica non necessaria in politica…”

Costanzo: “Avevi detto che la A di Ambizione ti sta proprio bene, sei ancora quel ragazzo ambizioso o la politica ti ha fatto cambiare idea?”

Renzi: “Forse sono stato fin troppo ambizioso […] fossi stato un po’ meno ambizioso probabilmente sarai ancora a Palazzo Chigi, però che stai a fare a Palazzo Chigi se non cambi le cose?”

Costanzo: “Cosa ti ha fatto arrabbiare di più?”

Renzi: “La falsità, leggere l’elenco di bugie, di bufale – ora le chiamano fake news – che ti tirano addosso… questa cosa mi manda fuori di testa… e che io vado in giro con le Lamborghini, che ho il fratello portaborse che guadagna un sacco di soldi o che io ho comprato ville dappertutto…”

Costanzo: “Chi ti ha tradito, Matteo?”

Renzi: “Sai chi è che mi tradisce? […] sai chi è che mi colpisce? quelli che Andreotti chiamava i malati da sindrome del beneficiato rancoroso… son quelli che hanno avuto tutto, gente che ha avuto ruoli di responsabilità che non avrebbe mai potuto immaginare di avere… che fino a che sei potente sono in prima fila a dirti “ma come sei bravo, ma come sei intelligente ma come sei bello”…[…] questi fino a che sei potente ti lusingano, ti coccolano, ti accudiscono poi perdi il potere e iniziano a dire “certo io avrei fatto in un altro modo”… e mi verrebbe da dire e perché non l’hai detto quando c’eri?”

Costanzo: “Tornerai?”

Renzi: “Oggi gli Italiani hanno parlato in modo chiaro e hanno detto proviamo altri, cambiamo…quindi se vuoi la mia opinione sul futuro io penso che: a) gli italiani si stancheranno molto presto di 5 stelle e Lega

b) il reddito di cittadinanza sarà la fine del movimento cinque stelle […] Se domani si andrà alle elezioni – io non credo che si andrà alle elezioni – vedremo quale sarà lo schema di gioco”

SUI FIGLI

Renzi: “I miei figli sono persone straordinarie, Francesco ed Emanuele seguono meno la politica, a 17 e 15 anni sono più “normali”… Ester a 12 anni, invece, se le fai una battuta sulla politica è in grado di risponderti quindi quando hanno provato a fare ad Ester una battuta sulla politica hanno avuto il ritorno con gli interessi”.

SU DI MAIO E SALVINI

Renzi: “Salvini dice sono pronto a un confronto pubblico peccato però che quando l’ho chiesto non l’ha fatto sia che lui che Di Maio…Di Maio fu imbarazzante…”

Costanzo: “Ma lo faresti?”

Renzi: “Io son pronto sia con Di Maio che con Salvini”

Costanzo: “[…] Se volete vengo anche io e facciamo un bell’incontro pubblico”.

SU AGNESE

Costanzo: “Ti ha colpito subito?”

Renzi: “Sì ci siamo fidanzati dopo un po’ però sì…”

Costanzo: “Hai pianto mai per Agnese?”

Renzi: “Diciamo che lei sa quando ho pianto…mettiamola così…”

FIRENZE, SECONDO ME

Costanzo: “In anteprima alcuni passaggi di “Firenze, secondo me” un documentario che vedrete poi in una rete Mediaset…ma quanto ti è piaciuto farlo?”

Renzi: “Un sacco, un sacco…sono grato a Lucio Presta che ha accettato questa follia […] a me sembrava quasi un sogno”.