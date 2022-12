UNIONE COMMERCIO E TURISMO – ROVERETO (TN) * CAPODANNO: « APPUNTAMENTO IN PIAZZA ROSMINI, CON MAX MARCOZZI E THOMAS SANNATARO »

18.02 - venerdì 30 dicembre 2022

Cresce l’attesa ed i locali pubblici ed i ristoranti della città della quercia si preparano per la notte più lunga dell’anno. A distanza di tre anni dall’ultima grande festa, domani (sabato 31 dicembre) torna “Capodanno in piazza”, la serata a tutta musica che l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, con il supporto del Comune di Rovereto e dell’Apt di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo e diversi sponsor privati, organizza in piazza Rosmini per offrire ai roveretani ma anche a visitatori e turisti che non mancheranno, un’occasione di festa e di valorizzazione delle proposte dei locali della città.

Il programma della serata prevede dalle 21.30 un grande karaoke per tutti, poi dalle 23.00 il dj set con Max Marcozzi e Thomas Sannataro, che con Radio80 condurranno la serata fino al countdown e all’arrivo del nuovo anno. La musica continuerà poi fino alle 2.00. Anche la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nella piazza dell’Urban City resterà aperta fino alle 2.00 e la parte alta di corso Rosmini diventerà, quindi, un’unica grande area di festa e di divertimento.

Per consentire il montaggio ed il successivo smontaggio del service audio-video in piena sicurezza la parte alta corso Rosmini verrà chiusa dalle 12.00 di domani – sabato 31 dicembre (fino alle 6.00 di domenica 1° gennaio) con deviazione lungo via Paoli-via Baratieri per i veicoli diretti a nord mentre per chi dovrà raggiungere o scendere da viale dei Colli e Noriglio sarà sempre attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalla strettoia di corso Bettini verso viale dei Colli.