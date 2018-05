APSS TRENTINO * LUDOPATIA E DINTORNI: IL CONVEGNO NELL’AUDITORIUM DEL CENTRO PER I SERVIZI SANITARI IN VIALE VERONA A TRENTO GIOVEDÌ 7 GIUGNO

Giovedì 7 giugno, dalle ore 8.45 alle ore 13, nell’auditorium del Centro per i servizi sanitari in viale Verona a Trento, si terrà il convegno «Ludopatia e dintorni. Esercenti e operatori di gioco come risorsa per costruire percorsi preventivi. L’esempio del Trentino».

Questo convegno è l’occasione per rendere pubblico il lavoro svolto negli ultimi due anni nell’ambito del «Progetto di contrasto alla ludopatia» coordinato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con la collaborazione dell’Università degli Studi di Trento e le associazioni di categoria.

Il gioco d’azzardo rappresenta un settore di mercato in piena salute che negli ultimi decenni ha visto un incremento esponenziale dei giocatori e un giro economico che in Italia annualmente sfiora i 100 miliardi di euro.

A tal proposito, anche se non è possibile stabilire una relazione lineare e tenuti in considerazione fattori culturali, socio-demografici e capacità di adattamento delle comunità, si riscontra un certo accordo fra gli studiosi del settore rispetto al fatto che vi sia una relazione positiva tra la disponibilità e l’accessibilità dei giochi d’azzardo legalizzati e i tassi di prevalenza del gioco d’azzardo patologico.

Il convegno propone un confronto aperto sulle possibili strategie di contrasto al gioco d’azzardo patologico nel territorio locale ed offre un’interessante prospettiva sulle possibili pratiche preventive applicabili al mondo del gioco online.

Per iscriversi è necessario inviare un’email a info.azzardo@apss.tn.it, entro domenica 3 giugno, indicando nome, cognome e professione. Le iscrizioni verranno accettate e confermate fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Programma in www.apss.tn.it > Eventi.