APSS TRENTINO * AGRIACMA: ALLA FIERA DI RIVA DEL GARDA SI PARLA DI SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA

Alla fiera di riva si parla di salute e sicurezza in agricoltura. L’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Apss sarà presente dal 2 al 4 marzo alla fiera Agriacma di Riva del Garda.

Per l’occasione il personale medico e i tecnici della prevenzione saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande sulla sicurezza delle macchine e, più in generale, sulle problematiche che riguardano la salute degli operatori agricoli.

Nello stand allestito dall’Apss in collaborazione con Inail, verrà proposto materiale specialistico e divulgativo in tema in tema di sicurezza e saranno fornite tutte le informazioni per l’accesso ai bandi di finanziamento Inail.

La presenza dei due enti in questa occasione vuole testimoniare la collaborazione con l’Associazione commercianti macchinari agricoli che in questi anni ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche della sicurezza delle macchine e alla necessità di individuare eventuali carenze nei cosiddetti requisiti essenziali di sicurezza delle nuove macchine immesse sul mercato.

Pertanto nel corso della fiera i tecnici della prevenzione dell’Apss in collaborazione con quelli di Inail effettueranno attività di verifica sulle macchine esposte per rilevare eventuali carenze che potranno essere oggetto di segnalazioni di non conformità al ministero competente.