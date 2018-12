RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SERENO VARIABILE” – RAI 2: ” NELLA PUNTATA DEL 08 / 12 / 2018 OSVALDO BEVILACQUA È A ROMA AL QUARTIERE COPPEDÈ ” (LINK VIDEO)

Sereno Variabile. St 2018-19 Roma, quartiere Coppedè – 0-12-2018. Roma, dopo un’apertura “trionfale” e “solenne” con lo sfondo del Colosseo, simbolo per eccellenza di questa città, entrato a far parte delle 7 meraviglie del mondo moderno, Osvaldo Bevilacqua la festività dedicata all’Immacolata Concezione.

Visiterà la chiesa di Santa Maria in Via, poco conosciuta ma molto interessante, dedicata alla Madonna del Pozzo la cui storia verrà raccontata dal priore Padre Moreno. Entrerà poi in una libreria antiquaria, l’unica ad avere un reparto intero dedicato a libri antichi che parlano di Roma. Passeggiando poi per le vie della città, Osvaldo Bevilacqua si fermerà in un storico ristorante di cucina romana dal nome della mitica sorella di Aldo Fabrizi. I nipoti che ora lo gestiscono ci proporranno la ricetta degli gnocchi alla matriciana.

Un “romano de Roma” che forse pochi conoscono sotto questa veste, è il maestro del brivido Dario Argento che racconterà ad Osvaldo Bevilacqua quali sono i suoi luoghi preferiti del quartiere Coppedè, un angolo di Roma dalle fattezze inaspettate e bizzarre, un fantastico miscuglio di arte Liberty, Art Decò, con ispirazioni di arte greca, gotica, barocca e addirittura medievale. Gran finale con il coro dei bambini “diretto” da suor Paola, la religiosa-tifosa più famosa della tv, fondatrice di un’associazione di volontariato che opera nel recupero di persone vittime di violenze e nell’assistenza a ragazze madri, bambini, detenuti e famiglie disagiate.

Maria Teresa Giarratano visiterà la Piramide Cestia, uno dei monumenti meglio conservati di quella parte di Roma che si divide fra Testaccio e Ostiense e il museo della Via Ostiense e della Piramide che illustra la strada che congiungeva Roma ad Ostia, attraverso l’esposizione di calchi di iscrizioni e rilievi realizzati dall’architetto Italo Gismondi.

