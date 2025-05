RAI 3 * “MI MANDA RAITRE” – 3/5 (09.05): «CASE VACANZA: IL CONFRONTO TRA REALTÀ E PROMESSE ONLINE, OSPITI: BARBASCURA X – CIRILLO – FININI / CASE ABBANDONATE IN ITALIA: UN VIAGGIO TRA ROVINE E SFARZO, OSPITI: DE MAGISTRIS – FORCHIARELLI – CIRILLO – BRAMBILLA – BIANCULLO»

15.40 - venerdì 2 maggio 2025

Case vacanza: la realtà rispetto a quanto visto sul web.

E’ questo il tema della nuova puntata di “Mi manda RaiTre” di sabato 3 maggio, alle 9.05 su Rai 3.

I ponti primaverili portano alla ricerca di case e appartamenti per le vacanze estive, portali ed intermediari vengono presi d’assalto a caccia dell’occasione migliore, della posizione col panorama mozzafiato, dell’abitazione più confortevole.

Le case vacanza non possono quasi mai essere visitate prima della prenotazione, bisogna fidarsi delle fotografie e delle indicazioni degli annunci e può capitare che la realtà sia ben diversa da quanto visto sul web.

Il viaggio da Nord a Sud degli inviati di “Mi Manda RaiTre” nelle case vacanza in affitto porta a visitare scantinati proposti come se fossero ville vista mare, edifici fatiscenti, bagni in condivisione e biancheria sporca, tutto a prezzi tutt’altro che contenuti.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Barbascura X (Pierluigi Tosi), divulgatore scientifico, scrittore e youtuber; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Paola Finini, esperta immobiliare.

Domenica 4 maggio, sempre alle 9.05 su Rai 3, appuntamento della domenica con una puntata dedicata alle case abbandonate.

Opere ed edifici fantasma, luoghi disabitati che in passato hanno vissuto momenti di gloria e sfarzo: fabbriche, borghi o singoli edifici sia pubblici che privati, molte discoteche, luoghi ora ridotti ad un cumulo di macerie inutilizzate.

Si calcola che in dieci anni gli edifici abbandonati in Italia siano aumentati del 123%.

Il viaggio degli inviati di “Mi manda RaiTre” parte da Consonno, un borgo che negli anni ’60 subì grandi interventi edilizi per essere trasformato in una città dei balocchi stile Las Vegas.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Luigi De Magistris; Alberto Forchiarelli, imprenditore; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Mattia Brambilla, esploratore urbano e fondatore di Urbex Squad; Giuseppe Biancullo, esploratore urbano Urbex Squad.

