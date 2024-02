07.51 - giovedì 8 febbraio 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

Festival di SanremoSt 2024 Ep 2 – Seconda Serata. Amadeus con Giorgia, presenta la seconda serata del Festival di Sanremo in cui si esibiscono 15 delle canzoni in gara e sul palco dell’Ariston torna John Travolta come super ospite.