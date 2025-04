COMUNE DI TRENTO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4 MAGGIO: «COME SI VOTA – MODALITÀ / I SEGGI / ELENCO DI CANDIDATI E LISTE – PARTITI E NOMI E COGNOMI» (FAC SIMILE SCHEDE – SIMBOLI PARTITO- CIRCOSCRIZIONI)

12.05 - martedì 29 aprile 2025

Elezioni comunali, oltre 102 mila alle urne. Si vota dalle 7 alle 22. L’ufficio elettorale sarà aperto anche venerdì 2, sabato 3 e domenica 4. Scheda gialla per il sindaco e il Consiglio comunale, scheda rosa per l’elezione dei consigli circoscrizionali. Gli elettori possono scaricare in autonomia il proprio attestato.

Domenica 4 maggio 2025 si svolgerà l’elezione diretta del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.

Gli elettori sono 102.466 (49.465 maschi, 53.001 femmine) di cui 12.449 iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero. Ogni elettore potrà votare nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale personale, dalle ore 7 alle 22.

L’eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco superi il 50% dei voti validi, si svolgerà domenica 18 maggio sempre dalle ore 7 alle 22.

Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale assieme a un documento di identità personale.

Possono votare i cittadini italiani che, alla data di domenica 4 maggio, hanno compiuto i 18 anni, sono iscritti nelle liste elettorali, e risiedono nel comune di Trento. Il cittadino che diventa maggiorenne dopo il 4 maggio non potrà votare nemmeno all’eventuale ballottaggio, visto che per poter votare è necessario essere maggiorenni alla data del primo turno di votazione. Possono votare anche i cittadini dell’Unione europea residenti a Trento che abbiano richiesto di votare presentando specifica domanda entro il 25 marzo scorso.

È obbligatorio votare? In Italia il voto è libero e non obbligatorio. Secondo l’articolo 48 della Costituzione italiana “Il suo esercizio è dovere civico”. Non è possibile votare per corrispondenza o online.

Per assicurare la consegna delle tessere elettorali e il rilascio di eventuali attestati sostitutivi, gli uffici rimarranno aperti al pubblico nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 maggio con il seguente orario:

– Ufficio elettorale di piazza Fiera 17: venerdì 2 maggio dalle 8 alle 18; sabato 3 maggio dalle 8 alle 18; domenica 4 maggio dalle 7 alle 22.

– Uffici delle circoscrizioni suburbane: domenica 4 maggio dalle 7 alle 13.

Gli elettori possono inoltre scaricare in autonomia il proprio attestato di voto per le elezioni dal seguente link (si accede con Spid): https://servizi.comune.trento.it/Servizi/Visualizza-comunicazioni-inviate-dal-Comune.

I seggi

I seggi elettorali sono 98. Vi sono poi 9 seggi speciali e 8 seggi volanti per permettere la raccolta del voto presso gli ospedali, le case di cura e la casa circondariale. I seggi senza barriere architettoniche sono 17 e sono presenti in tutte le Circoscrizioni cittadine. Gli elettori non deambulanti possono esprimere il diritto di voto in una sezione priva di barriere architettoniche diversa da quella di appartenenza solo esibendo, insieme alla tessera elettorale e a un documento di riconoscimento, un’attestazione medica rilasciata dall’Azienda sanitaria – anche per altre elezioni o per altri scopi – o di copia autentica della patente di guida speciale purché dalle certificazioni esibite (che non possono essere sostituite dall’autocertificazione) risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Tale attestazione viene rilasciata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, servizio Igiene pubblica.

La ripartizione territoriale dei seggi al link: www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Statistiche-e-dati-elettorali/Elettorale/Elezioni-amministrative-4-maggio-2025.

Come si vota

L’elettore riceverà due schede, una per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale (scheda gialla) e una per l’elezione del Consiglio circoscrizionale (scheda rosa).

Modalità di voto per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste a esso collegate. Qualora l’elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato.

Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una delle liste ad esso non collegate!

Ciascun elettore ha diritto di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome o, se necessario, il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, nel dare la preferenza l’elettore può scriverne solo uno; l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati e all’occorrenza data e luogo di nascita.

Modalità di voto per l’elezione del Consiglio circoscrizionale

Al fine dell’elezione del Consiglio circoscrizionale il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L’elettore può esprimere fino a due preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Liste candidati

Fac-simile schede circoscrizioni