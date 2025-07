“ASD FOLGARIA TRIAL VINTAGE” * “2 DAYS”: «NUOVA EDIZIONE A FOLGARIA (TN), SABATO 6 E DOMENICA 7 SETTEMBRE»

09.44 - giovedì 31 luglio 2025

Quest’anno nel week-end di sabato 6 e domenica 7 settembre si rinnova a Folgaria, la nuova edizione della 2 DAYS trial Folgaria Alpe Cimbra 2025, organizzata dall’ ASD Folgaria trial Vintage.

La partenza e l’arrivo avveranno a Fondo Grande di Folgaria, e per questo motivo un grande ringraziamento va fatto alla Società “Folgaria Ski” che anche quest’anno ci ha messo a disposizione la loro area parcheggio.

Nell’”anfiteatro naturale” e suggestivo di Fondo Grande, verranno tracciate delle zone molto belle in modo che anche il pubblico presente possa divertirsi.

Il percorso si snoderà poi verso la località Francolini, per poi deviare sulla sinistra in direzione Mezza Selva dove si arriverà ad altre zone, attraverso sentieri boschivi, con stupendi scorci verso la Valle dell’Adige, ammirando anche il maniero di Castel Beseno.

Proseguendo si arriverà a la Guardia, il paese suggestivo dalle caratteristiche case dipinte.

Qui verrà allestita un’area ristoro per i piloti, in collaborazione della locale Associazione.

NOVITA’ di questi giorni, abbiamo definito accordo come TESTIMONILAL della 2D trial Folgaria con un BIG del TRIAL: JOAN PONS: 3° posto al mondiale 1994 – vincitore della SSDT del 2003 – nonchè di molti eventi indoor. Già presenta a Folgaria anche nel 2024.

Abbiamo inoltre piloti provenienti da UK, Austria, Germania, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Francia, Repubblica Ceca oltre al sempre nutrito team Spagnolo e Catalano.

Lungo il percorso i partecipanti dovranno cimentarsi in varie zone controllare e suddivise in diverse difficoltà, in modo da poter accontentare e far divertire tutti i piloti partecipanti: dai più piccoli con i mini-trial fino ai piloti più esperti, ed è questo lo “spirito” della nostra manifestazione: divertirsi e stare in compagnia in mezzo alla natura.

Sabato 06 settembre alle ore 10.00 sarà dato il via del primo partecipante , mentre domenica 08 settembre la partenza sarà data alle 9.30

Abbiamo predisposto inoltre delle convenzioni con degli Hotel e B&B in zona così da poter agevolare maggiormente i partecipanti.

Tutto questo è reso possibile grazie all’ Amministrazione Comunale di Folgaria, all’Azienda di Promozione Turistica Alpe Cimbra, l’Associazione di Guardia che ha sempre creduto nella nostra manifestazione, ed a tutti i volanti che a vario titolo ci aiutano.

