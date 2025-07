GENERAZIONE TRENTO * FUNIVIA BONDONE: «IERI SERA INCONTRO PUBBLICO A SARDAGNA, TRA PROTESTE E PETIZIONE PER CHIEDERE CHIAREZZA»

09.39 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sardagna come Trento: stesso film, stessi buchi nella trama. Ieri sera eravamo a Sardagna, all’incontro pubblico sul progetto funiviario Trento-Bondone organizzato dalla lista civica Insieme per Sardagna.

Sala piena, documentazione alla mano, cittadini informati e tante domande.

L’assessore Pedrotti, presente tra il pubblico, si è lamentato: “Non sono stato invitato ufficialmente”.

Ma c’è un dettaglio non trascurabile:

gli organizzatori avevano chiesto da tempo un confronto con tecnici comunali e provinciali, l’amministrazione ha risposto che forse se ne parla a settembre, peccato che la scadenza per presentare osservazioni alla VIA sia il 21 agosto.

Tradotto: prima ti danno il progetto a luglio, poi rimandano le spiegazioni a settembre, e intanto ad agosto scade tutto.

E come se non bastasse: la documentazione consegnata per la VIA non contiene alcun dettaglio sul tratto Sardagna–Vason, il terzo e non meno problematico tronco dell’opera. Di quella parte del progetto non si conosce nulla, se non una linea tracciata su una cartina, senza soluzioni tecniche, senza valutazioni ambientali.

Una strategia ben collaudata: stesse dinamiche viste col bypass ferroviario.

– Documenti pubblicati in estate,

– Cittadini costretti a rincorrere l’informazione,

– Partecipazione trasformata in rito tardivo.

Andrea Ferrari, in rappresentanza di Generazione Trento, ha sottolineato un principio semplice ma rivoluzionario:

la democrazia si fa prima dei progetti, non dopo.

Partecipare significa ascoltare, non annunciare.

Da segnalare anche il contributo del geologo De Mozzi: critico, puntuale, chiaro su ciò che nella documentazione è stato “dimenticato”.

La serata si è chiusa con una petizione molto partecipata per chiedere risposte su 4 domande fondamentali.

Noi abbiamo firmato. Chi vuole farlo ci contatti: non riguarda solo Sardagna. Riguarda tutti noi.

Generazione Trento