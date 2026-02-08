RAI1 – “XXI SECOLO“ * 9/2 ORE 23.40: «FRANA NISCEMI / CONSEGUENZE URAGANO HARRY / CAMBIAMENTO CLIMATICO»

10.30 - domenica 8 febbraio 2026

Lunedì 9 febbraio ore 23.40 su Rai1, in onda la seconda puntata della terza edizione di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino

Tema: la frana di Niscemi, le conseguenze dell’uragano Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna, il cambiamento climatico

Ospite della prima parte il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Nella seconda parte, sempre con il pubblico in studio composto da studenti universitari in rappresentanza della GenZ, gli ospiti saranno Francesco Corvaro, inviato del Governo per il Cambiamento Climatico e Ramona Magno del CNR.

Nel terzo e ultimo spazio, l’ospite sarà l’attore Giulio Scarpati, protagonista della fiction Rai “Cuori” e di tanti altri successi in tv e a teatro.

Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulla più stretta attualità, l’ospite della prima parte sarà il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Durante il faccia a faccia, Giorgino approfondirà con Musumeci le misure emergenziali decise dal Governo su Niscemi, gli interventi per le prossime settimane, il ruolo della Protezione Civile nelle emergenze.

I telespettatori del programma vedranno i reportage degli inviati di XXI Secolo a Niscemi e ascolteranno le storie degli abitanti del comune della provincia di Caltanissetta.

Nella seconda parte ci sarà l’opportunità di capire più a fondo cosa sta succedendo nel nostro Paese dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico. Focus sui recenti eventi atmosferici con i reportage degli inviati di XXI Secolo in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Con Francesco Corvaro, inviato del Governo per il cambiamento climatico e con Ramona Magno del CNR, si parlerà di come affrontare nel modo più corretto e responsabile il cambiamento climatico e di come prevenire, anche grazie all’intelligenza artificiale, i fenomeni estremi di maltempo. Come sempre, ampio spazio ai dati e ai risultati del monitoraggio del parlato digitale.

Nella terza e ultima parte, come di consueto, spazio alla cultura e allo spettacolo: Giulio Scarpati, attore noto al grande pubblico italiano, protagonista di fiction e film di successo e attualmente impegnato nella fiction Rai “Cuori”, racconterà a Giorgino alcuni aspetti inediti della sua vita.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti dai giovani universitari presenti in studio, in rappresentanza della Generazione Z.