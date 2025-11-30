RAI STORIA * “DOPO IL CAOS” – 01/12 (22.10) : «LE HAVRE DEVASTATA DAI BOMBARDAMENTI DEL 1944, DE GAULLE LA FECE RICOSTRUIRE DA AUGUSTE PERRET» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.58 - domenica 30 novembre 2025

La città francese di Le Havre, occupata all’inizio di giugno 1940 dai tedeschi per preparare l’invasione dell’Inghilterra, fu una delle città più colpite dai bombardamenti.

Trasformata dai nazisti in fortezza, fu liberata solo tre mesi dopo lo sbarco in Normandia da parte degli Alleati. Lo racconta la serie “Dopo il caos”, in onda lunedì 1° dicembre alle 22.10 su Rai Storia.

Il 5 e 6 settembre 1944, l’aviazione britannica sganciò più di diecimila tonnellate di esplosivo sul porto e sul centro della città. Le Havre ne fu devastata.

Ma il generale de Gaulle fece di Le Havre un simbolo della ricostruzione, affidando all’illustre architetto Auguste Perret il compito di far rinascere la città dalle sue ceneri.

