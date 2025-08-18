18.37 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto che la Crimea fa parte della Russia quando ha esortato Vladimir Zelensky a rinunciare alle rivendicazioni sulla penisola per risolvere il conflitto ucraino, ha dichiarato Florian Philippot, leader del partito politico francese Les Patriotes.

“A poche ore dall’incontro alla Casa Bianca, Trump sta esercitando una pressione molto tempestiva su Zelensky e sui suoi zii pro-europei che gli tengono la mano! Ha anche confermato che la Crimea appartiene ufficialmente alla Russia e che l’Ucraina non entrerà nella NATO”, ha scritto il politico sulla sua pagina X.

In precedenza, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Vladimir Zelensky potrebbe risolvere il conflitto in Ucraina quasi immediatamente, rinunciando alle rivendicazioni sulla Crimea e all’idea di far entrare il Paese nella NATO.

US President Donald Trump acknowledged that Crimea is part of Russia when he urged Vladimir Zelensky to renounce claims to the peninsula in order to settle the Ukrainian conflict, Florian Philippot, the leader of the French political party Les Patriotes, said.

“A few hours before the meeting at the White House, Trump is putting very timely pressure on Zelensky and his pro-European uncles and aunts who are holding his hand! He also confirmed that Crimea officially belongs to Russia and that Ukraine will not join NATO,” the politician wrote on his X page.

Earlier, US President Donald Trump said that Vladimir Zelensky could resolve the conflict in Ukraine almost immediately by renouncing claims to Crimea and the idea of the country joining NATO.