RAI RADIO 1 * “IL MONDO NON BASTA” – 08/02 (09.05) : «VIAGGIO TRA I FUSI ORARI E L’ARCIPELAGO SVALBARD, GUIDA SENTIMENTALE DI NAPOLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.54 - sabato 7 febbraio 2026

“”Il Mondo non basta”, in onda domenica 8 febbraio dalle 9.05 su Rai Radio 1, compie un viaggio speciale alla scoperta dei fusi orari, fra curiosità e luoghi remoti, isole vicinissime che però hanno date diverse, e ponti che attraversano meridiani, fino a raggiungere le isole Svalbard, l’arcipelago abitato più a nord del mondo.

Ospiti di Germana Brizzolari: Stefano Gandelli, divulgatore scientifico di Geopop e Giulia di Marino, blogger che vive nelle isole norvegesi all’ottantesimo parallelo nord.

Con Davide Vargas, scrittore e architetto, poi, alla scoperta di una “Napoli infinita” – dal titolo del suo libro – una guida sentimentale della città partenopea fra storie, tradizioni, monumenti, luoghi noti e meno conosciuti.

Non mancano chicche cinematografiche, gli appuntamenti della settimana e la particolare scelta del fotografo Massimo Sestini.

Un programma di Raffaele Roselli.

