RAI * “ASCOLTI TV” – 9/2 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 3 MILIONI 234 MILA SPETTATORI (36,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 435 MILA SPETTATORI (27,8%)»

11.28 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 9 febbraio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 3 milioni 234 mila spettatori; 36,9%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 435 mila spettatori; 27,8%;

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 7 milioni 401 mila spettatori; 35,7%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 1712mila spettatori; 29,7%

Sono stati quasi 3 milioni (2 milioni 940 mila) i telespettatori che nel prime time di Rai 1 hanno seguito la fiction “Cuori”, totalizzando il 17,4% di share.

Ottimo riscontro, in prima serata su Rai 2, per le Olimpiadi Milano Cortina che con le gare di Pattinaggio Artistico hanno ottenuto 2 milioni 626 mila spettatori pari al 13,3% di share.

Su Rai 3, nella stessa fascia oraria, “Lo Stato delle Cose” è al 6,6% di share con 1 milione 1 mila spettatori.

Sulla rete ammiraglia sempre vincente “L’Eredità”, che nel preserale ha avuto 4 milioni 211 mila spettatori con il 23,3% di share.

In access prime time “Cinque minuti” totalizza il 20,9% di share con 4 milioni 302 mila spettatori, saliti a 4 milioni 731 mila – pari al 21,8% di share – per “Affari tuoi”.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ha realizzato il 5,3% di share con 1 milione 32 mila spettatori; “Il cavallo e la torre” ha avuto il 5,2% di share con 1 milione 84 mila spettatori; “Un posto al sole” conquista il 6,7% di share con 1 milione 466 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1, “Unomattina” segna un netto di 800 mila spettatori con il 16,3% di share, “Storie italiane” nella prima parte ottiene il 16,8% di share con 851 mila spettatori e nella seconda parte il 15,6% di share e 978 mila spettatori.

A seguire, “È sempre mezzogiorno” tocca il 17,4% di share con 1 milione 788 mila spettatori.

Nel pomeriggio, ottimo risultato per “La volta buona” che nella prima parte totalizza il 14,8% di share con 1 milione 717 mila spettatori e nella seconda il 20,1% di share con 1 milione 951 mila spettatori.

“La vita in diretta” ottiene, invece, 2 milioni 122 mila spettatori e ottiene il 17,8% di share

Grandi ascolti per Rai 2 con le Olimpiadi Milano Cortina.

Nella mattinata della rete olimpica il Curling a coppie ha totalizzato un netto di 1 milione 119 mila spettatori con il 18,4% di share.

L’Hockey su ghiaccio femminile, dalle 12.08 alle 12.24 ha interessato 1 milione 335 spettatori pari al 15,1% d share.

Le competizioni di Freestyle femminile hanno segnato, dalle 12.27 alle 12.53, il 13,2% di share con 1 milione 384 mila spettatori e dalle 13.30 alle 13.57 il 12,4% di share con 1 milione 610 mila spettatori.

In evidenza nel pomeriggio la Combinata maschile a squadre, in onda dalle 13.57 alle 14.54, che ha totalizzato 2 milioni 230 mila telespettatori e il 18,1% di share.

Il Tg Olimpico, dalle 14.57 alle 15.04, ha segnato il 14,3% di share con 1 milione 630 mila spettatori.

Da segnalare anche lo Slittino femminile seguito da 1 milione 409 mila spettatori pari al 14,3% di share e la finale del Curling a coppie seguita da 2 milioni 867 mila spettatori con il 19,3% di share.

In serata “Notti Olimpiche” ha segnato il 7,8% di share e 993 mila spettatori e “Il processo al 90^” il 7,9% di share e 534 mila spettatori.

Bene l’edizione delle ore 13 del Tg2, seguita da circa 2 milioni di telespettatori (1 milione 928 mila) pari al 15.7% di share.

Su Rai 3 “Agorà” si attesta al 4,9% di share con 242 mila spettatori, “Elisir” è stato visto da 273 mila spettatori, con il 4,2% di share.

“Quante storie” conquista 528 mila spettatori con il 4,5%.

In evidenza, infine, “Geo” con 1 milione 161 mila spettatori e il 10,1% di share.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)