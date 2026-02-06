RAI * “ASCOLTI TV” – 5/2 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 672 MILA SPETTATORI (31,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 571 MILA SPETTATORI (30,5%)»

11.10 - venerdì 6 febbraio 2026

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 5 febbraio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 672 mila spettatori, share 31,7%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 571 mila spettatori, share 30,5%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 244 mila spettatori, share 29,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 7 milioni 851 mila spettatori, share 37,2%.

Ancora una vittoria per “don Matteo 15” che ieri ha dominato la fascia del prime time con 4 milioni 55 mila pari al 23,2% di share.

Su Rai 2 il film “Un piccolo favore” è stato seguito da 444 mila spettatori pari al 2,4% di share, mentre su Rai 3 “Splendida Cornice” è al 5,8% di share con quasi un milione di telespettatori (929 mila).

Rete ammiraglia in vetta agli ascolti anche nel preserale e in access prime time con “L’ Eredità” al comando con 4 milioni 767 mila spettatori e share del 28,2% e con “Affari tuoi” al 22,4% di share e 4 milioni 887 mila spettatori.

Bene Bruno Vespa che in access con “Cinque minuti” arriva al 20,6% di share e 4 milioni 148 mila spettatori, mentre in seconda serata, con “Porta a Porta” raggiunge l’ottimo 12,6% di share e 760 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1, “Unomattina” registra 912 mila spettatori con il 18,9% di share, “Storie italiane” ottiene nella prima parte il 17,8% di share con 787 mila spettatori e nella seconda il 15,8% di share e 821 mila spettatori.

A seguire, “È sempre mezzogiorno” tocca il 17,9% di share con 1 milione 719 mila spettatori.

Nel pomeriggio “La volta buona” nella prima parte segna il 14,7% di share con 1 milione 637 mila spettatori e, nella seconda, il 16,7% con 1 milione 554 mila spettatori.

Sempre bene “Il paradiso delle signore” con il 16,6% di share e 1 milione 519 mila spettatori e “La vita in diretta” che supera i 2 milioni e 300 mila spettatori (2 milioni 326 mila) e sale al 21,3% di share.

Nella mattinata di Rai 2 “Radio 2 social club” è al 4,3% di share e 208 mila spettatori, “I fatti vostri” nella prima parte è stato visto da 449 mila spettatori con il 7,7% di share che sale, nella seconda parte, all’8,8% con 830 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Ore 14” registra l’8,2% di share e 933 mila spettatori; “BellaMa’” segna nella prima parte il 6,1% di share con 562 mila spettatori e, nella seconda, 640 mila spettatori con il 6,6% di share.

“La porta magica” realizza il 4,9% di share con 451 mila spettatori.

Su Rai 3, “Buongiorno Regione” è stato seguito da 618 mila spettatori, pari a uno share del 13,3%; “Agorà” si attesta al 5,4% di share con 268 mila spettatori e “Agorà extra” è stato visto da 241 mila spettatori con il 5,2% di share.

“ReStart” è al 5,1% di share con 226 mila spettatori, “Elisir” al 6,7% di share con 359 mila di pubblico e “Quante storie” conquista 562 mila spettatori con il 5%.

Sempre in evidenza “Geo” con 1 milione 349 mila spettatori e il 12,6% di share.

In access prime time “Blob di tutto di più” ha realizzato il 6,1% di share con 1 milione 137 mila spettatori, “Via dei matti n.0” è stato seguito da 905 mila spettatori con il 4,6% di share;

“Il cavallo e la torre” da 1 milione 241 mila spettatori con il 6,1% di share e “Un posto al sole” conquista il 7% di share con 1 milione 500 mila spettatori.

In seconda serata l’informazione di “Tg3 Linea Notte” è al 4,9% di share con 287 mila spettatori.

