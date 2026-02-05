RAI * “ASCOLTI TV” – 4/2 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 851 MILA SPETTATORI (32,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 596 MILA SPETTATORI (29,8%)»

11.10 - giovedì 5 febbraio 2026

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 4 febbraio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00.

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 851 mila spettatori, share 32,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 596 mila spettatori, share 29,8%.

Prima serata 20.30 – 22.30.

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 575 mila spettatori, share 31,9%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 7 milioni 62 mila spettatori, share 34,3%.

Quasi 4 milioni di telespettatori su Rai 1 per assistere alla cattura di Matteo Messina Denaro:

la puntata conclusiva della miniserie “L’invisibile -”, con Lino Guanciale, ha conquistato il prime time con 3 milioni 894 mila spettatori e il 22,3% di share.

Su Rai 2 “What’s love?”, la commedia diretta da Shekhar Kapur, con Lily James, ha segnato il 3,1% di share e 563 mila spettatori.

Su Rai 3, “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli sale e raggiunge l’8,1% di share e 1 milione 328 mila.

In seconda serata, su Rai 1 “Porta a Porta” registra il 10,9% di share e 707 mila spettatori.

Sulla terza rete, “Tg3 Linea notte” segna uno share del 6,7% con 403 mila spettatori.

Sulla rete ammiraglia sono vincenti sia “L’Eredità”, con 4 milioni 937 mila spettatori e il 28,5% di share, sia “Affari tuoi”, che in access prime time ha raggiunto 5 milioni 187 mila spettatori con il 24,1% di share.

“Cinque minuti” registra il 21,2% di share e 4 milioni 207 mila spettatori.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ha realizzato il 6% di share con 1 milione 139 mila spettatori.

“Via dei matti n.0” è stato seguito da 871 mila spettatori con il 4,4% di share;

“Il cavallo e la torre” da 1 milione 142 mila spettatori con il 5,7% di share;

“Un posto al sole” conquista il 7% di share con 1 milione 501 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1, “Unomattina” ha realizzato 885 mila spettatori con il 18,4% di share;

“Storie italiane” nella prima parte ottiene il 18,9 % di share con 919 mila spettatori e, nella seconda parte, il 18,2 % di share con 1 milione 102 mila spettatori.

A seguire, “È sempre mezzogiorno” tocca il 17,1% di share con 1 milione 794 mila spettatori.

Nel pomeriggio “La volta buona” segna nella prima parte il 15,4 % di share con 1 milione 785 mila spettatori e, nella seconda, il 17,7 % con 1 milione 746 mila spettatori.

Bene “Il paradiso delle signore” con il 16,8% di share e 1 milione 627 mila spettatori.

“La Vita in diretta” supera i 2 milioni di spettatori (2 milioni 275 mila) e ottiene il 19,3% di share.

Nella mattinata di Rai 2, “Radio 2 Social club” è stato seguito da 206 mila spettatori con il 4,3% di share;

“I fatti vostri” nella prima parte è stato visto da 586 mila spettatori con l’8,5% di share che sale, nella seconda parte, al 9,5% con 987 mila spettatori.

“Ore 14” è all’8,4% di share e 983 mila spettatori e “BellaMa’” segna nella prima parte il 6,8% di share con 670 mila spettatori e nella seconda sale all’8,4% di share e 808 mila spettatori.

“La porta magica” realizza il 4,9% di share con 510 mila spettatori.

Su Rai 3 “Tgr-Buongiorno Regione” realizza il 12,2% di share e 557 mila spettatori;

“Agorà” si attesta al 7,1% di share con 343 mila spettatori;

“Agorà extra” al 5,4% di share (260 mila spettatori) e “ReStart” è al 5,2% di share con 249 spettatori.

Bene “Elisir” visto da 407 mila spettatori, con il 6,5% di share e “Quante storie” con il 4,9% (594 mila spettatori).

Sempre in evidenza nel pomeriggio “Geo” che conquista il 13,3% di share e 1 milione 548 mila spettatori.

