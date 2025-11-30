Popular tags:
News immediate,
non mediate!
RAI 5 * “THE REBOUND – RICOMINCIO DALL’AMORE” – 01/12 (21.20) : «SANDY QUARANTENNE SI INNAMORA DEL GIOVANE BARISTA ARAM, LA STORIA CON CATHERINE ZETA-JONES SU RAI 5» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.44 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
New York City.

La casalinga quarantenne Sandy, trasferitasi in città dopo un divorzio e con due figli a carico, si invaghisce del venticinquenne barista Aram.

Sarà amore?

E’ il film di Bart Freundlich “The Rebound – Ricomincio dall’amore”, in onda lunedì 1° dicembre alle 21.20 su Rai 5.

Nel cast, Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Steve Antonucci, Marc Alan Austen, Robert Bizik.

