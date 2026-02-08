RAI 3 * “RESTART” – 09/02 (09.45) : «DISORDINI A MILANO CONTRO OLIMPIADI E ICE, REFERENDUM GIUSTIZIA PASSA ALLA CASSAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.39 - domenica 8 febbraio 2026

Dopo Torino ancora tensioni e disordini a Milano durante il corteo di protesta contro le Olimpiadi e la presenza dell’ICE in Italia.

Si parla anche del referendum sulla riforma della giustizia: è stata accolta dalla Cassazione l’integrazione del quesito referendario, ma la data della consultazione non cambia. Che differenza c’è tra le due versioni?

A “ReStart”, in onda lunedì 9 febbraio alle 9.45 su Rai 3, Annalisa Bruchi ne parla con: Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera; Franco Bechis, direttore di Open; l’Avv. Gian Domenico Caiazza, ex presidente delle Camere Penali; Gianni Barbacetto, giornalista Il Fatto Quotidiano.

Fisco ed evasione sono al centro della seconda parte: agenzia delle Entrate parla di 200mila evasori totali scoperti nel 2025 e annuncia 2,4 milioni di lettere di “compliance” in partenza. Cosa sono e a chi sono destinate?

Tra gli ospiti: Umberto Rapetto, già generale della Guardia di Finanza; Sandro Iacometti, giornalista di Libero; Federico Geremicca, editorialista La Stampa; Carlo D’Ippoliti, Professore di Economia Università “La Sapienza” di Roma; Gianluca Timpone, tributarista.

