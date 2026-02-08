RAI 3 * “AGORÀ” – 09/02 (08.00) : «MANIFESTAZIONE A MILANO CONTRO LE OLIMPIADI, REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE E PONTE SULLO STRETTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.54 - domenica 8 febbraio 2026

Olimpiadi: manifestazione a Milano contro l’organizzazione dei Giochi; 5mila in corteo, scontri tra polizia e manifestanti, sabotaggi e sei fermi.

Muro del governo sul referendum, integrato il quesito con gli articoli della Costituzione, ma la data non cambia: si andrà alle urne il 22 e il 23 marzo per dire sì o no alla separazione delle carriere tra pm e giudici.

Ponte sullo Stretto: il governo ci riprova con un nuovo decreto dopo la bocciatura da parte della Corte dei conti, ma molte domande restano aperte.

Questi i temi di “Agorà” in onda lunedì 9 febbraio alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi sono: Vincenzo Spadafora, presidente Primavera; Marta Schifone, FdI; Marino Sinibaldi, autore podcast “Timbuctu”; Alessandro Campi, politologo – Università di Perugia; Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione Univerde; Pietro Ciucci, A.D. Stretto di Messina; Francesco Giubilei, Fondazione Alleanza Nazionale; Claudia Fusani, l’Altravoce.

