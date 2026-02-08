Popular tags:
MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 09/02: «PORRO INTERVISTA IL MINISTRO PIANTEDOSI, OSPITE ANCHE L’EX SEGRETARIO USA POMPEO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.10 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA A “QUARTA REPUBBLICA”

NICOLA PORRO INTERVISTA

IL MINISTRO DELL’INTERNO MATTEO PIANTEDOSI

Domani sera, lunedì 9 febbraio, al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro, un’intervista al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Spazio poi a Trump e agli scenari internazionali con un’intervista all’ex-segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo. A seguire, la politica interna con gli ultimi provvedimenti del governo sul tema sicurezza.

Prosegue l’inchiesta sugli affidi di minori in Italia, tra procedure, responsabilità e punti ancora da chiarire. Infine, il caso Garlasco con i più recenti sviluppi dell’indagine.

Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Alessandro Rico, Maddalena Oliva, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

