RAI 3 * “RESTART” – 02/02 (09.45) : «SCONTRI A TORINO CONTRO CHIUSURA CENTRO SOCIALE, CENTO FERITI TRA LE FORZE DELL’ORDINE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.15 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il bilancio e il confronto politico dopo i violenti scontri di Torino durante la manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna: si contano più di cento feriti tra le forze dell’ordine.

Quando verrà varato il nuovo pacchetto sicurezza e quali norme prevede? Quante risorse serviranno? Se ne parlerà a “ReStart”, condotto da Annalisa Bruchi, in onda domani, lunedì 2 febbraio alle 9,45 su Rai 3. Ospiti: Stefano Candiani, deputato della Lega, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Stefano Paoloni, segretario generale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), Franco Bechis, direttore di “Open”.

Da Torino a Niscemi, dove è crollata nel vuoto un’altra palazzina e la frana continua a muoversi: come fare fronte a questa situazione e dove trovare i soldi? È possibile utilizzare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto? Tra gli ospiti: Mario Tozzi, geologo del CNR, Massimiliano Fuksas, architetto, Sandro Iacometti, giornalista di “Libero”, Federica Fantozzi, giornalista di “HuffPost Italia”, Ginevra Leganza, giornalista, Carlo D’Ippoliti, Professore di Economia Università “La Sapienza” di Roma.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)