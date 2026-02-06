RAI 3 * “GLI AMICI ANIMALI” – 07/02 (10.40) : «I CANI DA VALANGA DELLA GUARDIA DI FINANZA E GLI HUSKY DELLO SLEDDOG, LA STORIA DEL CAVALLO LAGATH» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.24 - venerdì 6 febbraio 2026

Sono i cani sulle nevi delle Olimpiadi invernali i protagonisti de “Gli Amici Animali” la rubrica settimanale della Tgr in onda sabato 7 febbraio prossimo alle 10.40 su Rai 3, con Maura Bertanzon.

Nel servizio di Danilo Elia si conosceranno i cani da valanga attivi nel servizio di sicurezza della Guardia di Finanza, mentre Roberto Bonaldi mostrerà gli splendidi husky dello sleddog.

Poi, con Silvia Ferretti si andrà alla scoperta della storia del cavallo Lagath diventata un film.

Spazio, come sempre, anche al mondo social e all’interazione con i telespettatori che potranno inviare foto e video dei loro animali all’indirizzo tgr.gliamicianimali@rai.it e seguire gli aggiornamenti e le anticipazioni delle puntate attraverso l’account Instagram @tgrgliamicianimali.

Realizzata dalle redazioni di Abruzzo, Umbria, Veneto, Marche e Molise, a cura di Luca Moriconi e Silvano Barone, “Gli Amici Animali” vede alternarsi alla conduzione da Perugia Erika Baglivo, da Venezia Maura Bertanzon, da Campobasso Maria Grazia Fascitelli, da Ancona Desy d’Addario con il contributo delle redazioni regionali della Tgr.

