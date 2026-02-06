RAI 3 * “OFFICINA ITALIA” – 07/02 (11.25) : «L’ECONOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI CRESCE IN ITALIA, DAL PET FOOD ALLA PET THERAPY» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.15 - venerdì 6 febbraio 2026

Negli ultimi decenni è cresciuta l’importanza degli animali all’interno delle famiglie italiane. Un processo che ha generato un’economia legata alla loro cura dai numeri significativi.

Se ne parla a “Officina Italia”, la rubrica della Tgr sulle eccellenze italiane condotta da Claudia Mondelli e curata da Ivan Epicoco, in onda sabato 7 febbraio alle 11.25 su Rai 3. Ospite in studio Giorgio Massoni, Presidente Assalco, l’associazione nazionale delle imprese del settore.

La rivoluzione maggiore negli ultimi decenni si è registrata nel pet food. Se prima agli animali si destinavano gli avanzi, ora per la loro nutrizione si acquistano prodotti mirati di grande qualità. In Italia l’azienda che per prima ha deciso di specializzarsi in questo campo è stata la Morando, che proprio quest’anno festeggia i settant’anni dalla fondazione.

Anche il mondo degli accessori sta registrando un vero e proprio boom, cominciato negli anni del Covid. Tra le aziende leader in Europa la Croci-Camon, nata dalla fusione di due realtà familiari, una lombarda e l’altra veneta. Un’unione che ha dato slancio al nuovo gruppo, protagonista di acquisizioni anche all’estero.

Le spese per gli animali riguardano anche la loro cura dal punto di vista sanitario. Nel Padovano la Clinica veterinaria San Marco ha come obiettivo quello di fornire prestazioni paragonabili per qualità a quelle della medicina umana. Ed è stata anche l’unica struttura di questo genere a essere premiata con il riconoscimento “Industria felix”.

Gli animali possono però avere un ruolo anche nella medicina umana, per l’appunto. È il caso della Pet Therapy, i cui benefici, soprattutto per i soggetti più fragili, sono ormai riconosciuti anche a livello scientifico, come testimonia Mario Colombo, Presidente della Onlus Frida’s Friends.

