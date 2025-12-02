RAI 3 * “ELISIR” – 03/12 (10.55) : «LA POLMONITE E I FARMACI ANTIACIDO, FOCUS SU DISTACCO DELLA RETINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.09 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 3 dicembre alle 10.55 su Rai 3, si parlerà di polmonite, un’infiammazione acuta del tessuto di uno o entrambi i polmoni, comunemente causata da un’infezione virale o batterica.

Per spiegare come diagnosticarla e curarla interverrà Annalisa Cogo, pneumologa e docente all’Università degli Studi di Ferrara.

Subito dopo, la rubrica “È vero che?” sarà dedicata ai farmaci antiacido, ovvero quei prodotti da banco capaci di contrastare l’acidità dello stomaco e placare il dolore. Quando devono essere usati e per quanto tempo? A queste e altre domande risponderà Andrea Zanoni, responsabile dell’ambulatorio delle Malattie dell’esofago APSS di Trento, presso l’ospedale di Rovereto.

Infine, il tema dello spazio “ABC della salute” sarà il distacco della retina, una tra le emergenze più serie che riguardano l’occhio. Approfondirà le cause e i trattamenti Mario Romano, professore di Malattie dell’Apparato Visivo alla Humanitas University.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)