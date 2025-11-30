RAI 3 * “AGORÀ” – 01/12 (08.00) : «GUERRA IN UCRAINA E NEGOZIATI DI PACE, FOCUS SU MANOVRA E PONTE DELLO STRETTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La situazione in Ucraina, il dibattito sul ponte dello Stretto e i contenuti della Manovra, insieme alle polemiche sul ruolo della relatrice ONU Francesca Albanese.
Questi i temi al centro della nuova puntata di Agorà in onda lunedi 1 dicembre, alle 8.00 su Rai 3.
Roberto Inciocchi guiderà la trasmissione approfondendo i temi più caldi dell’attualità.
Dall’Ucraina, ancora sotto attacco dei droni russi mentre il nuovo consigliere per la Sicurezza Umerov è in Florida per discutere possibili negoziati di pace, alle tensioni interne italiane inerenti il Ponte sullo stretto dopo le motivazioni della Corte dei Conti.
Spazio anche alla Manovra, con un’analisi delle misure e dei loro effetti.
Ospiti del conduttore saranno: Maurizio Gasparri, Forza Italia; Ettore Rosato, Azione; Marco Minniti, presidente fondazione Med-Or; Vittorio Emanuele Parsi, docente Relazioni Internazionali Università Cattolica; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Peter Gomez, direttore Il Fatto Quotidiano online; Manuela Perrone, Il Sole 24 Ore; Claudia Conte, Il Tempo; Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde; Federico Palmaroli “Osho”, autore satirico.
