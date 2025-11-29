RAI 2 * “TG2 POST” – 29/11 (21.00) : «LA CRISI DEMOGRAFICA ITALIANA PREOCCUPA PER IL FUTURO DEL PAESE, ANALISI DELLE CAUSE E SOLUZIONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La crisi della natalità in Italia, un campanello d’allarme che riguarda il futuro del Paese.
Questo il tema al centro della nuova puntata di TG2 Post, l’approfondimento quotidiano del TG2 condotto da Luciano Ghelfi e in onda questa sera alle 21.00.
Si affronterà il tema della natalità in Italia, un fenomeno che segna un preoccupante calo delle nascite e solleva importanti interrogativi sulla sostenibilità demografica e sociale del Paese.
Si analizzeranno le cause, le possibili soluzioni e le implicazioni per il futuro dell’Italia, in un contesto di crescente invecchiamento della popolazione e dell’ emigrazione giovanile.
Il conduttore ne discuterà con i suoi ospiti Gigi de Palo, Presidente della Fondazione per la Natalità, la professoressa Anna Maria Giannini, Ordinaria di Psicologia Generale, Università La Sapienza ed il professore Giovanni Orsina, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS.
