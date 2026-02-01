RADIO 3 * “SOPHIA, LA LIBERA ENCICLOPEDIA DI RADIO 3” – 02/02 : «RADIO 3 LANCIA IL PROGETTO CROSSMEDIALE SU RAIPLAY, BREVI LEZIONI VIDEO SUI GRANDI TEMI CULTURALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.45 - domenica 1 febbraio 2026

L’offerta culturale di Radio 3 arriva anche in video a partire da domani, lunedì 2 febbraio, con “Sophia, la Libera Enciclopedia di Radio 3”, un progetto crossmediale in collaborazione con RaiPlay e RaiPlay Sound.

Queste le prime sei voci che saranno disponibili su RaiPlay: “Desiderio” con Pietro Del Soldà, “Felicità” con Ilaria Gaspari, “Onde” con Piero Martin, “Agatha Christie” con Florinda Fiamma, “Bitcoin” con Stefano Feltri e “Bacio” con Marco Motta.

Conduttori, esperti, collaboratori storici propongono su RaiPlay brevi lezioni (di circa 5-7 minuti) sui grandi temi ai quali Radio 3 si dedica da sempre.

Filosofia, scienza, letteratura, teatro, cinema, musica, economia, poesia: una library multimediale in evoluzione che arricchisce il patrimonio unico di trasmissioni e podcast di Radio 3, sempre a disposizione su RaiPlay Sound per gli approfondimenti.

In epoca di enciclopedie generate con l’intelligenza artificiale, un’occasione per rilanciare “l’intelligenza naturale” delle donne e degli uomini che tutti i giorni fanno cultura in un filo diretto con gli ascoltatori.

Tra gli autori di “Sophia”: Francesca Buoninconti, Michele Dall’Ongaro, Pietro Del Soldà, Stefano Feltri, Florinda Fiamma, Ilaria Gaspari, Vittorio Lingiardi, Piero Martin, Marco Motta, Michela Ponzani, Susanna Tartaro.

Un progetto, a cura di Sara Sanzi, pensato per studenti, curiosi, ascoltatori e appassionati che vogliano scoprire, riscoprire, ripassare e arricchire la propria conoscenza delle cose del mondo con angolature sempre diverse.

Un compito proprio della più grande azienda culturale e di Servizio Pubblico del Paese.

