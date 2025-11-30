MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 01/12: «IMAM ESPULSO A TORINO, LA TENSIONE ESPLODE, PORRO RACCONTA LA VICENDA, SALLUSTI E CRUCIANI IN STUDIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.40 - domenica 30 novembre 2025

DOMANI SERA A “QUARTA REPUBBLICA”:

* TORINO: L’ESPULSIONE DELL’IMAM MOHAMED SHAHIN E GLI ASSALTI ALLA REDAZIONE DE LA STAMPA

* IL CASO GARLASCO E LE ULTIME NOVITÀ INVESTIGATIVE

Domani sera, lunedì 1° dicembre, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, il caso dell’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino, e un approfondimento sul rapporto tra sicurezza nelle città e Islam. A seguire, gli assalti alla redazione de La Stampa e i legami tra il movimento pro-Palestina e la sinistra italiana.

Chiude la puntata il caso Garlasco con le ultime novità investigative sul Dna di Andrea Sempio.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Toni Capuzzo, Annamaria Bernardini De Pace, Galeazzo Bignami, Rita Cavallaro, Giorgio Beretta, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani.

