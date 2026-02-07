MEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO” – 08/02: «PROTESTE E SCONTRI FRA TORINO E MILANO / IMMIGRATI E INTEGRAZIONE / AGGIORNAMENTI SULLA CASA OCCUPATA DI IVANO MICHETTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.20 - sabato 7 febbraio 2026

DOMANI, A “FUORI DAL CORO”:

* PROTESTE E SCONTRI FRA TORINO E MILANO

* IMMIGRATI E INTEGRAZIONE: UN REPORTAGE DALL’OLANDA

* GLI AGGIORNAMENTI SULLA CASA OCCUPATA DI IVANO MICHETTI

Domani, domenica 8 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto in prima serata su Retequattro da Mario Giordano, ampio spazio agli scontri nelle piazze di Torino e Milano e alle nuove realtà antagoniste che, in occasione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi, hanno occupato il Palasharp.

A seguire, un reportage dall’Olanda, Paese in cui è stato condotto un esperimento per verificare le possibilità di integrazione tra giovani immigrati e autoctoni.

Infine, il caso di Ivano Michetti, Cugino di Campagna che da tempo denuncia l’occupazione coatta di una propria casa. Nonostante le ripetute denunce e una sentenza di sfratto, Samya, l’abusiva di origini tunisine, minaccia di non andarsene mai.

