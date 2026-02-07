SKY TG24 – “STORIES“ * LUNEDÌ 9/2 ORE 21.00: «LA COPPIA DI ATTORI E COMICI SI RACCONTA IN “NUZZO E DI BIASE – TOTALMENTE INCOMPATIBILI»

12.13 - sabato 7 febbraio 2026

Sono Nuzzo e Di Biase i protagonisti della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Paolo Bonfadini, la coppia di attori e comici si racconta in “Nuzzo e Di Biase – Totalmente incompatibili”. In onda lunedì 9 febbraio alle 21:00 su Sky TG24, sabato 14 febbraio alle 12:00 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand.

Sono passati più di venti anni da quando hanno iniziato ad acquisire una certa notorietà e, giunti a questo punto, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase costituiscono ormai una coppia consolidata tanto nel lavoro quanto nella vita. Il loro ultimo spettacolo, pronto ad andare in scena nelle prossime settimane, si intitola ‘Totalmente incompatibili’ e parla, appunto “di come noi siamo totalmente incompatibili. Stiamo insieme da trenta anni e quindi festeggiamo anche questa tappa molto importante”, spiega Corrado. Maria invece, con un velo di ironia, aggiunge: “Ripercorriamo un po’ la nostra storia e i danni che la relazione ha avuto su di noi”. Ma come si struttura il loro momento di creatività? “Inizialmente ci separiamo e ognuno si mette nella sua stanza, tiriamo giù idee sullo stesso argomento e poi arriva il momento in cui ci rivediamo per unire le nostre idee”. A proposito di questo, Corrado svela un aneddoto: “All’inizio avevamo una di quelle case con le stanze piccole e il corridoio enorme. Mettevamo un nastro rosso sul pavimento per dividere l’ambiente e ognuno poi leggeva all’altro quello che aveva scritto sul tema stabilito. In questa ‘battle’ vinceva chi aveva creato la battuta più bella. Successivamente, prendevamo questa materia grezza e la convertivamo in uno sketch o in uno spettacolo”.

L’intervista riporta poi i due personaggi alle loro origini e Corrado descrive la sua casa da bambino come una “casa piccola che poi è cresciuta pian piano insieme a me, grazie agli abusi edilizi”, dice scherzando, per poi aggiungere: “Sono nato in Salento, ho sempre vissuto in un piccolo paese che si chiama Marittima, per poi andare a Bologna all’università. Nel complesso era una casa modesta, semplice e molto accogliente. Ogni volta mangiavamo in almeno dodici persone e mia madre spadellava per tutti”. Maria invece è nata in Canada, “dove i miei genitori si trovavano per lavoro, ma poi siamo rientrati subito in Molise e ho vissuto lì da bambina. Ho due sorelle, quindi tra loro, me e mia madre, la mia era una casa piena di donne. Anche mia madre cucinava parecchio!”.

Passando al loro inizio di carriera, i primi successi arrivano nei programmi della Gialappa’s Band: “Avevamo entrambi iniziato un po’ prima, ma è con i Gialappa’s che c’è stato il debutto come coppia comica”, dice Maria, con Corrado che spiega come è arrivato il provino: “Natalino Balasso, con cui all’epoca tenevamo degli spettacoli insieme, sapeva che tipo di spettacoli stavamo tenendo in quegli anni a Bologna. Un giorno noi gli portammo una videocassetta per mostrargli cosa stavamo sperimentando, per ricevere dei consigli da lui. In realtà, questa videocassetta l’ha portata alla Gialappa’s, che poi ci ha chiamato con nostra grande sorpresa, al punto che solo alla quarta chiamata Giorgio Gherarducci ci ha convinti che non si trattasse di uno scherzo. Inizialmente pensavamo fosse mia mamma”. Ma loro, invece, dove si sono conosciuti? “In una scuola di teatro”, spiega Maria, “dove Corrado insegnava. Inizialmente eravamo amici, poi Maria è diventata la mia amante, nel senso che ero fidanzato e anche se ogni volta cambiavo fidanzata, Maria rimaneva la mia amante. Quindi, ci siamo fatti due domande e in conclusione ho capito che cos’era l’amore grazie a lei. Da lì ho capito che non si poteva più scherzare. Comunque, siamo diventati prima una coppia nella vita e solo successivamente una coppia artistica”. Dopo tutto questo, la consacrazione arriva con Zelig: “È stato un grande trampolino”, commenta Maria.

Tra gli altri spettacoli teatrali che hanno tenuto, uno tra tutti che ha macinato record su record è stato ‘Gli impiegati dell’amore’: “Questa è stata una commedia davvero bella da mettere in scena”, dice Maria, “basata sul testo ‘Les gens de l’amour’. Un giorno su Facebook leggemmo il messaggio di una persona che stava traducendo quel testo e ci disse che noi eravamo le persone ideali per dare voce a questa commedia”. Più tardi, arrivano anche i primi esordi al cinema, con delle pellicole molto importanti per loro come ‘Vengo anch’io’, dove si sono anche cimentati nella regia, o ‘Odio l’estate’, dove in realtà compare solo Maria Di Biase: “Per quanto riguarda i progetti solisti, ci siamo sempre detti che al cinema potevamo e dovevamo accettare delle parti anche se non in coppia, perché è impensabile che ogni volta un regista pensi a noi due insieme per un suo lavoro”, ma, aggiunge Corrado ironicamente, “il conto è sempre condiviso, quindi se lavora uno, guadagna anche l’altro!”. Tra i programmi Tv nei quali sono comparsi, c’è invece ‘Celebrity Chef’ di Alessandro Borghese, che “è stato un vero sbattimento, dato che non eravamo bravissimi in cucina, ma, per preparaci al meglio, per un certo periodo abbiamo invitato continuamente amici a cena per provare i nostri due menù separati e dopo i pasti c’era sempre qualcosa che non andava. Secondo noi era una scusa per mangiare a scrocco”, dice Corrado scherzando. In conclusione, la coppia si lascia andare e a domanda su cosa pensano che oggi l’uno direbbe all’altro se si incontrassero per la prima volta, entrambi, senza esitazione, rispondono allo stesso modo: “So che mi sto innamorando di te”.

