MEDIASET – ITALIA 1 * “COPPA ITALIA” – 10/02: «QUARTI DI FINALE NAPOLI-COMO E BOLOGNA-LAZIO, BERTINI CONDUCE CON MAURO E PANUCCI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.10 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
COPPA ITALIA 2025-2026:
IN ESCLUSIVA ASSOLUTA GLI ULTIMI DUE QUARTI DI FINALE:

* “NAPOLI-COMO” MARTEDÌ 10 FEBBRAIO ALLE ORE 21
* “BOLOGNA-LAZIO” MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO ALLE ORE 21

TUTTI I MATCH SU ITALIA 1

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio torna la competizione nazionale con gli ultimi due quarti di finale, Napoli-Como e Bologna-Lazio: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma dei quarti:

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO:
· Napoli-Como, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO:

· Bologna-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti

