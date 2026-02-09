Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
FINANZA-ILSOLE24ORE · ILSOLE24ORE

IL SOLE 24 ORE * FINANZA: «PHILIP MORRIS, RICAVI OLTRE I 40 MILIARDI GRAZIE AL BUSINESS SMOKE FREE»

12.30 - lunedì 9 febbraio 2026

In collaborazione con Il Sole 24 ore riceviamo e pubblichiamo il link della seguente news.
I conti 2025 fotografano un quadro molto positivo grazie al business dei prodotti che riscaldano (senza bruciare) la nicotina, che sono cresciuti del 15% a quasi 17 miliardi sul totale dei volumi. Rivisti i target di Cagr. Da inizio anno il titolo è cresciuto di oltre il 25 per cento

