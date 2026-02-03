REGIONE VENETO* : «TURISMO, DAL GOVERNO NUOVO BANDO PER STAFF HOUSE. PAVANETTO: “CARENZA ALLOGGI PER LAVORATORI TEMA DA RISOLVERE”»

18.01 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ringrazio il Governo per il nuovo bando del Ministero del Turismo nato per sostenere le imprese nella riqualificazione di alloggi per i lavoratori stagionali. La carenza di staff house in Veneto è un tema che si è posto con forza anche in Veneto. Siamo la prima regione turistica d’Italia con 73 milioni di presenze, ma per garantire un’accoglienza ottimale è necessario offrire soluzioni abitative efficienti per gli stagionali, fondamentali per garantire un’accoglienza turistica di qualità. L’azione del Ministero si aggiunge a quella di Regione Veneto: l’ultima edizione del bando Turismo Veneto 2025 (Azione 1.3.8 del PR FESR 2021-2027) oltre ai contributi a fondo perduto per la rigenerazione e l’innovazione delle strutture ricettive ha previsto, per la prima volta, il sostegno a progetti di adeguamento di alloggi per i lavoratori”.

Il vicepresidente e assessore a Turismo e Lavoro della Regione Veneto, Lucas Pavanetto, interviene così sul tema degli incentivi alle imprese turistiche finalizzati a dare risposte alla questione della carenza di alloggi per i lavoratori stagionali.

“Siamo consapevoli dell’importanza del tema in una regione, come il Veneto, che vive di turismo stagionale – aggiunge Pavanetto. Si tratta di una questione che va affrontata da un lato con incentivi nazionali e dall’altro a livello di singola destinazione, nel rapporto tra imprese e enti locali, soprattutto per quelle destinazioni che vogliono fidelizzare i propri lavoratori. Come Regione metteremo in campo ogni sforzo possibile”.