REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«IL MIT PRESENTA BANDO-TIPO PER LE CONCESSIONI BALNEARI, LE REGIONI CHIEDONO COINVOLGIMENTO»

18.01 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

**TURISMO. CONCESSIONI BALNEARI, IL MIT ANNUNCIA UN BANDO-TIPO PER PROMUOVERE CONDIZIONI OMOGENEE DI AFFIDAMENTO. DE PASCALE E FRISONI: “LE REGIONI SIANO COINVOLTE IN PRIMA BATTUTA. QUESTO TEMA NON PUÒ ESSERE AFFRONTATO CON ANNUNCI A MEZZO STAMPA. LAVORIAMO INSIEME PER UNA SOLUZIONE CONDIVISA CHE TENGA CONTO DELLE SPECIFICITÀ DEI TERRITORI”**

Il testo sarà sottoposto alla Conferenza unificata per un parere. Il presidente e l’assessora: “Un tema troppo importante. Siamo disponibili a un confronto aperto e costruttivo”

“Le concessioni balneari sono un tema di grande attenzione per l’Emilia-Romagna. Come sempre siamo disponibili ad avviare un confronto aperto e costruttivo e a dare concretamente una mano per arrivare a una soluzione condivisa da tutte le parti interessate. Notiamo però che il coinvolgimento delle Regioni, sulle quali il provvedimento impatta direttamente in termini economici e occupazionali, avviene con annunci a mezzo stampa quando sarebbe meglio sedersi operativamente insieme. Non capiamo perché questo non sia possibile e dispiace che non si riesca a trovare una modalità che metta in primo piano le specificità dei singoli territori”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, commentano l’annuncio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di sottoporre alla Conferenza unificata, per un parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni balneari.