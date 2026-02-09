REGIONE VENETO* : «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, RUZZA: “ANTICIPATI 103,8 MILIONI DEL FONDO NAZIONALE TRASPORTI PER GARANTIRE CONTINUITÀ”»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Anche quest’anno la Regione ha anticipato le risorse del Fondo Nazionale Trasporti a sostegno del trasporto pubblico locale, per un totale di 103,8 milioni di euro, pari alle prime quattro mensilità della misura. Si tratta di un intervento fondamentale per garantire continuità e qualità del servizio su tutto il territorio regionale”.
Lo dichiara l’Assessore della Regione del Veneto alla Mobilità e ai Trasporti, Diego Ruzza, con riferimento al provvedimento approvato nei giorni scorsi dalla giunta.
“Nel dettaglio le risorse, per un ammontare complessivo di 103.843.645,56 euro, sono assegnate ai territori provinciali secondo il seguente riparto – spiega l’Assessore Ruzza -: 42.217.655,76 euro a Venezia, 15.712.362,40euro a Padova, 14.502.586,84 euro a Verona, 11.044.993,72 euro a Treviso, 10.804.743,04 euro a Vicenza, 5.229.746,72 euro a Belluno e 4.331.557,08 euro a Rovigo”.
“Una misura che conferma il forte impegno del Veneto a sostegno della mobilità sostenibile – conclude Ruzza – e permette alle aziende di disporre della liquidità necessaria per far fronte agli oneri derivanti dai contratti di servizio sottoscritti con gli enti locali, per potenziare l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio”.